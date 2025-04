Addio a Papa Francesco: San Lorenzo in campo con maglia "Insieme per l'eternità"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - San Lorenzo regolarmente in campo questa sera sul terreno del Nuevo Gasometro contro il Rosario Central nonostante lil caso di corruzione che vede coinvolto il suo presidente Marcelo Moretti, che si dice "vittima di una macchinazione". Il club 'azulgrana' vorrà ricordare il suo grande tifoso Papa Francesco, i cui funerali si sono svolti oggi in Vaticano, e lo farà indossando, come rivela l'emittente TycSports, una maglia con una patch con la scritta "Papa Francisco-Juntos por la eternidad", ovvero "Papa Francesco-Insieme per l'eternità". Il bus che porterà la squadra allo stadio sarà personalizzato con una foto di Bergoglio che regge in mano un gagliardetto del San Lorenzo e la scritta "Siempre Cuervo".

Cuervo è il nomignolo con cui vengono chiamati i sostenitori del San Lorenzo, club del quale il Papa era anche socio. Ai tifosi verranno consegnate 20.000 bandierine bianche e gialle, i colori del Vaticano, da sventolare durante la partita e le squadre saranno accolte all'ingresso in campo con fumo degli stessi colori. (ANSA).