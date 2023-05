ACF, Si congratula con il Napoli per lo Scudetto

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIVIO KOUAMÉ-ACF: CON OPZIONE INGAGGIO VOLA Christian Kouamé è tornato ad essere protagonista nella Fiorentina andando a segno a Monza (dove è partito titolare ed ha fatto poi l'assist a Saponara) e domenica contro la Samp, dopo i due gol con Juve e Lecce che ormai risalivano all'autunno,... Christian Kouamé è tornato ad essere protagonista nella Fiorentina andando a segno a Monza (dove è partito titolare ed ha fatto poi l'assist a Saponara) e domenica contro la Samp, dopo i due gol con Juve e Lecce che ormai risalivano all'autunno,... NOTIZIE DI FV VE. ANGELONI, ADDIO ALLA PALLAVOLO MA NON A FIRENZE? Veronica Angeloni, schiacciatrice toscana della Savino del Bene, ieri sera, con la conclusione della stagione per la squadra di Barbolini, ha annunciato l'addio alla pallavolo. Dopo 22 anni passati in giro per l'Italia e per il mondo (in Francia nel 2016 ha... Veronica Angeloni, schiacciatrice toscana della Savino del Bene, ieri sera, con la conclusione della stagione per la squadra di Barbolini, ha annunciato l'addio alla pallavolo. Dopo 22 anni passati in giro per l'Italia e per il mondo (in Francia nel 2016 ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi