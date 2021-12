ACF-SASSUOLO, I numeri della sfida Italiano-Dionisi

Carriere simili quelle dei mister di Fiorentina, Vincenzo Italiano, e Sassuolo, Alessio Dionisi. Entrambi nel 2018-2019 allenavano in Serie C. Quindi, la stagione successiva, ecco le esperienze in cadetteria. A meno di una settimana dal Natale 2021 si ritrovano faccia a faccia nel massimo torneo nostrano. Anche a numero di panchine fra i professionisti la differenza è minima (e frutto di più o meno match giocati nei play-off promozione): 137 per il gigliato (61V – 33X – 43P) e 135 per il neroverde (54V – 52X – 29P).

Se cerchiamo dei precedenti testa a testa ne rintracciamo 2. Stagione 2019-2020. Venezia-Spezia 0-0 e Spezia-Venezia 0-1. Quindi il mister toscano è in vantaggio. Soprattutto ha mantenuto la porta inviolata per centottanta minuti. Ma quella di domenica al Franchi avrà un sapore particolare per il coach nato a Karlsruhe. Perché il 27 settembre 2000, al Manuzzi di Cesena, faceva il suo esordio in Serie A guidando lo Spezia proprio contro il club neroverde. Come terminò? KO per 1-4. Nel girone di ritorno, però, si sarebbe rifatto andando a vincere al Mapei Stadium di Reggio Emilia col punteggio di 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E DIONISI IN CAMPIONATO

0 vittorie Italiano 1 pareggio 1 vittoria Dionisi 0 gol fatti dalle squadre di Italiano 1 gol fatto dalle squadre di Dionisi

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

1 vittoria Italiano 0 pareggi 1 vittoria Sassuolo 3 gol fatti dalle squadre di Italiano 5 gol fatti dal Sassuolo