ACF, Posticipata vendita libera per la gara del 6

Anche la Fiorentina, come molti altri club, si vede costretta a posticipare la vendita libera dei biglietti per la partita con l'Udinese, del 6 gennaio che doveva partire tra qualche ora, In attesa di capire come redistribuire la capienza vista la riduzione della capienza dello stadio. Ecco il comunicato:

ACF Fiorentina comunica che, a seguito delle nuove misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 approvate dal Consiglio dei Ministri nella serata di mercoledì 29 dicembre 2021 tramite Decreto-Legge, la partenza della vendita libera per Fiorentina-Udinese, inizialmente prevista per Giovedì 30 Dicembre alle ore 15:00, è stata posticipata a Lunedì 3 gennaio 2022 alle ore 15:00.