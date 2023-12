ACF, Gli auguri social ad Italiano. Compie oggi 46 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nato a Karlsruhe, in Germania, il 10 dicembre 1977, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano compie oggi 46 anni. Arrivato a Firenze nell'estate del 2021, alla sua prima stagione sulle rive dell'Arno ha riportato la formazione viola in Europa dopo cinque anni. L'anno scorso invece è riuscito a raggiungere con la Fiorentina, purtroppo perdendole entrambe, sia la finale di Coppa Italia sia la finale di Conference League. Il regalo più bello sicuramente proveranno a farglielo i suoi giocatori stasera con una vittoria all'Olimpico contro la Roma. Intanto questi gli auguri via social del club viola.