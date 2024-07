ACF, Gli auguri social a Kayode che oggi compie 20 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Compie oggi, mercoledì 10 luglio, 20 anni Michael Kayode. Il terzino destro della Fiorentina è nato infatti il 10 luglio del 2004 a Borgomanero, una cittadina della provincia di Novara in Piemonte. Dall'esordio in Serie A contro il Genoa alla prima giornata della scorsa stagione ad oggi il numero 33 gigliato ha disputato 37 partite con la maglia viola, segnando una rete e fornendo 4 assist.

Non solo Kayode, oggi compie gli anni anche un ex viola. Si tratta di Mario Gomez. Il centravanti tedesco, che arrivò a Firenze tra l'entusiasmo generale nell'estate del 2013, è nato Riedlingen il 10 luglio di 39 anni fa. L'ex punta del Bayern Monaco nelle sue due stagioni fiorentine, segnate da un lungo infortunio al ginocchio destro, ha realizzato 14 gol e 6 assit in 47 partite. La Fiorentina ha voluto augurare buon compleanno al suo tesserato e al suo ex giocatore attraverso i suoi profili social. Di seguito i post Instagram del club toscano: