ACF, Biglietti per il Maccabi: i prezzi. Niente parterre

Sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha messo in vendita i biglietti per la partita contro il Maccabi Haifa di giovedì prossimo, per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. In giornata, secondo quanto appreso da FV, dovrebbero arrivare novità in merito a eventuali restrizioni e misure di sicurezza sull'ingresso allo stadio. Intanto, come si nota dalla tabella prezzi che compare sul sito della Fiorentina (in calce all'articolo), alcuni settori non sono disponibile per la partita, come già anticipato su FV.