ACCARDI, 5 turni di squalifica: "Aggressione? Verbale"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno tornando a parlare anche del finale infuocato della gara di Udine: "Sono un dirigente e mi dispiace non aver saputo gestire le emozioni. Preciso che se aggressione a Guida c’è stata, è stata verbale e non fisica. Ho cercato di frappormi tra arbitri e squadra, per evitare provvedimenti per i giocatori, ma vedere la delusione dei ragazzi e dei nostri tifosi, che sono stati splendidi, mi ha sopraffatto", ha dichiarato sulla squalifica di cinque giornata per aggressione all'arbitro.

Sulla sfida decisiva per la salvezza con la Roma Accardi ha poi aggiunto: "Servirà un'impresa ma l’Empoli della gestone Nicola ne ha già compiute. Lo ha fatto in casa della Salernitana e Sassuolo ma anche qui con Torino e Napoli. E lo ha fatto perché ha i valori tecnici e umani per riuscirci. Non mi aspetto regali dalla Roma semplicemente perché è già sicura del 6° posto, mi aspetto tante difficoltà ma con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo farcela".