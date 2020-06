1926, Nota: "Ora basta, lo stadio non è monumento"

Tramite la sua pagina sui social, il gruppo Unonoveduesei della tifoseria organizzata della Fiorentina in Curva Fiesole, ha pubblicato un comunicato nel quale spiega le motivazioni della manifestazione indetta per venerdì, sotto l'egida delle associazioni ATF e ACCVC, in particolare quella dell'insofferenza verso lo stato di intoccabilità del Franchi, considerato alla stregua di un monumento. Pubblicato anche il percorso previsto, che vedrà la partenza da Ponte a Greve, per poi arrivare dentro Firenze e percorrerla attraverso i viali di circonvallazione, fino ad arrivare alla zona di Campo di Marte ed in particolare allo stadio Franchi, dove ci sarà con ogni probabilità il momento nevralgico della manifestazione. Di seguito il comunicato di 1926:

"Per l'ennesima volta dobbiamo assistere allo stesso film già visto e rivisto.

Il solito teatrino fatto da chi dichiara lo stadio un "monumento" intoccabile a tal punto da lasciarlo crollare in testa ai tifosi e da chi, a parte roboanti proclami, sa solo cambiare idea in base a dove tira il vento..... E nel frattempo assistiamo alla svendita di pezzi di storia della nostra città a squali della finanza per costruirci fantomatici resort che certo non portano benefici a Firenze e alla sua gente. E a rimetterci sono proprio le persone, coloro che amano la Fiorentina ma non solo, anche chi ama la città stessa.

Adesso Basta. Ci siamo rotti le palle.

Ci ritroveremo TUTTI. Insieme alle associazioni ATF e ACCVC e a chiunque sia stanco di questa situazione. L'appuntamento è per le 19;00 di venerdì 19 giugno c/o il parcheggio della Coop di Ponte a Greve. Partiremo da li con auto motorino e qualsiasi mezzo per fare un giro per le vie principali di Firenze in maniera colorata e allegra per mandare un primo chiaro segnale. Vogliamo lo stadio.

Saremo sempre al fianco di chi vuol bene alla Fiorentina e rispetta i suoi tifosi la sua storia e la sua identità.

Saremo sempre pronti a combattere chi non lo farà.

VOGLIAMO RISPOSTE.

VOGLIAMO LO STADIO.

TROVATE UNA SOLUZIONE.

Perché questo è solo l'inizio.....

CURVA FIESOLE".