La Maglia Viola, Il nuovo logo e le due finali perse nella stessa stagione

"Il nuovo logo nasce da quando siamo arrivati. E’ un lavoro che è andato avanti per due anni, anche con i tifosi e le istituzioni. La parola ACF legalmente non significa Associazione Calcio Fiorentina o Associazione Calcio Firenze. Sono solo tre lettere, ACF. Nel nuovo logo non ci sarà. La volontà è di rispettare il giglio, la Fiorentina con il colore viola, e la parola Viola. Il logo è un collegamento con la Fiorentina degli anni ’60, che ha vinto tanto in Italia e in Europa. La V di Viola è la parola di riferimento, la Viola è Fiorentina. La V si vede al Viola Park, sono convinto che questo sia il futuro della Fiorentina. Nelle maglie sotto il logo ci sarà la parola Fiorentina, ma non ci sarà ACF nelle maglie gara della prossima stagione”.

Ecco spiegata la nascita del logo che ad oggi compare sulle divise della squadra viola. La Stagione 2022/2023 non inizia nel migliore dei modi, dopo l’addio a metà stagione dell’anno precedente di Vlahovic, arriva anche il mancato rinnovo di uno dei protagonisti della stagione precedente ovvero il centrocampista Torreira. In panchina confermato Vincenzo Italiano, che dopo anni riporta la Fiorentina a disputare le coppe europee (la Conference League ndr), e arrivano Gollini in porta, Dodò in difesa, Mandragora e Barak a centrocampo e Jovic in attacco. Sulla carta sembra più forte dell’anno precedetente, purtroppo però Jovic farà rimpiangere Vlahovic e in coppia con Cabral non regaleranno grandi gioie in termini di reti, in compenso la squadra riesce a raggiungere la Finale di Conference League perdendola contro il West Ham e la Finale di Coppa Italia perdendo anche questa contro l’Inter.

Come dicevamo però la grande novità è il nuovo logo societario che ovviamente monopolizza la scelta grafica delle nuove maglie.

Si parte con la prima maglia, la classica viola che presenta “forme a "diamante quadrato" che si dipartono dallo stemma recentemente aggiornato, imitandone il contorno. Questo crea un motivo chevron decentrato sulla parte anteriore della maglia. Oltre a questa caratteristica unica, la maglia da calcio home Kappa Fiorentina 2022-23 ha maniche raglan semplici e un retro viola semplice, con il tradizionale posizionamento di tutti i loghi.”

Si passa alla seconda, bianca che con una doppia V sul davanti ricorda un pò la maglia della squadra argentina del Velez.

La terza maglia di questa stagione rimane tra le mie preferite in quanto a eleganze e senso di appartenenza: è di colore navy con finiture dorate su polsini ed è un omaggio alla sala dei Gigli al Palagio di Parte Guelfa.

La quarta ed ultima maglia di quella stagione è nera con forme a V viola sfumate che scendono sul lato sinistro, dietro lo stemma.

La particolarità di questa maglia è che a disegnarla fu un tifoso che vinse il Contest organizzato dalla società, un’ottima idea che io avrei replicato anche negli anni successivi.