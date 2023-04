MPASINKATU A RFV, Viola e Nizza favorite in Conference

Malù MpasinKatù ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Di seguito le sue dichiarazioni: "Sinceramente penso che sulla questione della Juve non c'è che da aspettare la sentenza per capire se questi 15 punti verranno detratti o meno. Per una questione di meritocrazia la Juventus ora sarebbe terza in classifica, se teniamo conto dei risultati sul campo".

Come vede la Fiorentina in questo finale di stagione?

"Secondo me è una delle squadre più accreditate per arrivare in finale in Conference League, anche in previsione di una semifinale la ritengo superiore sia al Nizza che al Basilea. Dovessi fare un mio pronostico, Nizza e Fiorentina sono le due principali candidate per vincere la Conference.

La Fiorentina inoltre è una di quelle squadre italiane che nelle coppe ha sempre fatto delle buone prestazioni, a differenza di molte altre italiane che lottano per arrivare nelle coppe per poi giocare al di sotto delle aspettative".

Quali pensa che siano i problemi delle squadre italiane?

"In Italia è sbagliata la mentalità, sembra essere un problema giocare ogni 3 o 4 giorni, cosa che non è assolutamente condivisa all'estero negli altri campionati, come ad esempio in Premier League. Quello che è sbagliato è il fatto di volere una rosa ampia, per poi però dare più importanza a certi impegni e meno ad altri, magari concentrandosi prevalentemente sul campionato e trascurando le coppe".

Cosa pensa di Jovic e del momento che sta passando?

"Come tutti gli altri membri della squadra abbia voglia di mettersi in mostra, di avere le sue occasioni e di rendersi utile per la squadra. Resta il fatto che ancora non sia adatto a un posto da titolare".