TORINO-FIORENTINA 0-1, KEAN REGALA IL SETTIMO SUCCESSO DI FILA: RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: live di L. Mauro e N. Righi

90'+5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA SA SOFFRIRE E VINCE LA SETTIMA PARTITA CONSECUTIVA, PORTANDOSI MOMENTANEAMENTE AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

90'+3' - Fiorentina vicina a chiuderla! Dodò riceve da dentro l'area da Biraghi ma calcia troppo centrale e trova la respinta di Milinkovic-Savic

90'+2' - Spende un cartellino giallo Edoardo Bove per fermare la ripartenza granata

90' - Confermati 5 minuti di recupero

89' - Fase molto tesa del match quando ci si avvicina agli ultimi minuti di gara. Dovrebbero essere cinque i minuti di recupero

84' - Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori l'uomo che fino a questo momento sta decidendo la gara Moise Kean, dentro capitan Cristiano Biraghi

78' - Fine cambi per Vanoli, Linetty prende il posto di Ricci e Karamoh entra per Vlasic

76' - Appena entrato Mandragora va vicinissimo al gol. Sulla punizione guadagnata da Kean il centrocampista colpisce il palo esterno

75' - Quarto cambio per la Fiorentina, esce Lucas Beltran ed entra Rolando Mandragora

74' - Che potenza di Moise Kean, che si guadagna una punizione dal limite e costringe Ricci al giallo

71' - Che occasione per il Torino! Bellissimo movimento di Pedersen che manda fuori giri Gosens. L'esterno norvegese si presenta davanti a De Gea e colpisce il palo a botta sicura. Torino vicinissimo al pareggio.

69' - Conclusione di Vlasic dal limite dell'area debole e bloccata senza problemi di De Gea

66' - Appena entrato e già ammonito Ilic per fallo su Adli

63' - Tre cambi per la Fiorentina: entrano Ikoné, Adli e Kouamé al posto di Sottil, Richardson e Colpani; per il Torino dentro Ilic e Lazaro per Tameze e Sosa

56' - Ancora molto pericoloso il Torino, con una semirovesciata di Sanabria dal centro area che non trova la porta. Azione più pericolosa della partita per i granata, che sembrano essere rientrati in campo con un piglio diverso

50' - Brivido per la Fiorentina, con Tameze che raccoglie il cross di Pedersen e calcia di collo pieno. Palla alta sopra la traversa

47' - Ranieri a terra per aver ricevuto un pestione. Gioco fermo

45' - Ripartito il secondo tempo

--------------------------

45'+2 - Finisce qui il primo tempo dopo due minuti di recupero. La Fiorentina conduce per 0-1 grazie ad un gol del solito Moise Kean.

44' - Aveva pareggiato il Torino con Maripan, ma la sua posizione era al di là dell'ultimo uomo. Si resta sullo 0-1.

42' - Si sblocca dunque la gara allo stadio Grande Torino, con Moise Kean che realizza il quinto gol in Serie A. Lancio dalla retroguardia di Ranieri con dormita colossale di Maripan, che si lascia passare davanti dal centravanti classe 2000 che a tu per tu con Milinkovic-Savic è freddo a trasformarla.

41' - GOOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! L'HA SBLOCCATA MOISE KEAN!!!!

35' - Moise Kean lamenta un calcio di rigore per una manata in faccia di Maripan. L'abrito lascia correre, anche perché l'ex centravanti della Juventus si trovava in posizione di offside.

33' - Fase di partita parecchio confusionaria, con tanti falli a centrocampo. Prima Maripan su Moise Kean, poi Beltran sullo stesso centrale granata.

27' - Colpani scalda le mani a Milinkovic-Savic. Il Flaco riceve sulla destra e lascia partire un sinistro centrale che finisce tra le mani dell'estremo difensore granata. Sale di intensità il gioco della Fiorentina.

25' - Prima buona occasione per la Fiorentina, con Sottil che lascia partire un cross insidioso soltanto sfiorato da Bove

23' - Poche occasioni ancora, ma c'è grande festa nel settore dedicato ai tifosi della Fiorentina

20' - Tenta un lungo fraseggio la Fiorentina, senza però trovare varchi giusti.

15' - Non ce la fa Che Adams. L'attaccante del Torino accusa un problema al flessore e chiede il cambio forzato, al suo posto Njie.

14' - Riparte molto bene il Toro dai piedi di Ricci che innesca una ripartenza, la palla arriva a Pedersen sulla destra che scende sulla fascia e mette un rasoterra teso in area, Comuzzo in spaccata sventa il pericolo.

11' - Sullo stesso corner, la palla viene respinta fuori area e giugne a Vlasic che sposta sul mancino e calcia, ma male. Palla in curva.

10' - Milinkovic-Savic rilancia la sfera dalla propria porta e trova Adams, l'attaccante si accentra e calcia verso De Gea, trovando una deviazione in angolo.

8' - Fase di stallo sul piano del possesso, con le due compagini che tentano a vicenda di manovrare il pallone.

5' - Tenta la prima accelerazione Dodo sulla corsia destra, il brasiliano sfonda sulla parte offensiva del campo ma mette un traversone che è preda di Milinkovic-Savic.

2' - Torino che chiude la Fiorentina nella propria metà campo, inizio di gioco confusionario.

15:00 - SI parte! Fischio d'inizio, batte il Torino.

14:55 - Si salutano Sanabria e Ranieri, che si scambiano i gagliardetti. Tutto pronto, manca solo il calcio d'inizio.

14:50 - Sta per avere il via la gara dello Stadio Olimpico Grande Torino tra il Torino di Paolo Vanoli e la Fiorentina di Raffaele Palladino, che cerca la settima vittoria consecutiva. Queste le formazioni ufficiali del match:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Sosa; Vlasic; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Domnnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Lazaro, Dembele, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Balcot, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove; Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Ikonè, Moreno, Quarta, Adli, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino, Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino