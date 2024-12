SIAMO NELLE PRIME 8 DI CONFERENCE MA LA SQUADRA SEMBRA STANCA. BASTA VEDERE DE GEA IN PANCHINA. QUARTA PUÒ ANCHE ANDAR VIA A GENNAIO. SERVONO RINFORZI IN ATTACCO E A CENTROCAMPO. FRENDRUP E IL TALENTO RAYAN PISTE INTERESSANTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Siamo nelle prime otto di Conference. Quindi niente spareggio a febbraio. Due partite in meno da giocare, meglio così. Il gol di Mandragora ci fa tirare un sospiro di sollievo. Ma la Fiorentina sembra stanca. Appare evidente la necessità di operare sul mercato invernale regalando prima possibile a Palladino i rinforzi necessari a continuare a vivere il sogno Champions. Restando alla gara con il Guimaraes continuo a non capire perchè De Gea sia rimasto in panchina. Terracciano ha perso la magia delle passate stagioni schiacciato dalla classe di De Gea. Non è il presente e naturalmente non è il futuro.

Andiamo avanti, emerge in maniera chiara la necessità di acquistare un altro attaccante. Kouame non è un finalizzatore. Dietro Kean c’è il vuoto assoluto. Stesso discorso per il centrocampo. Senza Bove è un’altra Fiorentina. Serve un elemento di qualità e di corsa. E serve presto, anzi prestissimo. Infine il diesse Pradè dovrà valutare con attenzione la situazione del pacchetto difensivo. Ranieri e Comuzzo (pure lui in difficoltà contro il Guimaraes) vanno bene. Ma gli altri? Quarta è stato protagonista di un’altra prestazione negativa. Lo vuole, il Napoli? Se porta i soldi giusti può pure andare. Ormai è più un problema che un valore. Pongracic è un mistero assoluto e i giovani argentino Moreno e Valentini nono tutti da valutare. Siamo proprio sicuri che la difesa non debba essere rinforzata?

Pradè giustamente è rimasto a Firenze per tessere le trame della prossima campagna acquisti. Decine di nomi alimentano l’abituale balletto intorno al club viola. Penso che Frendrup del Genoa sarebbe il miglior sostituto di Edoardo Bove. Stesso dinamismo, stessa abilità nel recuperare palloni, stessa capacità nell’andare a cercare con le sue incursioni la porta avversaria. Certo, piace al Milan e costa più di 15 milioni. Vediamo quali saranno le prime mosse del nuovo proprietario del Grifone. Pradè aveva valutato l’ipotesi di anticipare a gennaio la chiusura dell’operazione Gudmundsson. Magari potrebbe abbinare un ragionamento su Frendrup inserendo una contropartita tecnica (Kouamè, Ikonè…). Vedremo. Un’operazione di prospettiva invece potrebbe coinvolgere il gioiellino brasiliano Rayan. Su questo classe 2006 del Vasco da Gama c’è la benedizione di Edmundo. O Animal sta facendo di tutto per convincere i dirigenti viola a ingaggiare il suo pupillo. Uno dei nuovi fenomeni del calcio sudamericano. Potrebbe essere un’operazione interessante.