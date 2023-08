RAP-FIO 1-0, Il primo round va agli austriaci: decide Grull

Fonte: A. Di Nardo

La Fiorentina stecca l'andata dei playoff di Conference: all'Allianz Stadion di Vienna il Rapid si porta a casa il primo round grazie ad un rigore trasformato poco dopo la mezz'ora da Marco Grull: i viola escono con diversi rimpianti soprattutto per non aver espresso quanto fatto vedere alla prima stagionale col Genoa, collezionando poche occasioni :due nel primo tempo, finite entrambi nelle disponibilità di uno spento Nzola; la più grossa capitata a ridosso del 90' sui piedi di Gino infantino che, dopo un'azione insistita di Beltran, riceve palla dal connazionale e spara a rete dal cuore dell'area col portiere uscito per contrastare il numero nove viola, ma è provvidenziale il salvataggio di un difensore di casa.

Decide, come detto, un tiro dagli undici metri: è Grull che al 35' trasforma in maniera glaciale un rigore assegnato per un'evidente trattenuta in area di rigore di Mandragora, che sugli di un corner ha atterrato Hofmann. Discorso qualificazione in salita per i viola, che giovedì prossimo al Franchi (fischio d'inizio ore 20) dovranno ribaltare il risultato.