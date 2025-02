Promemoria campionato, con il Genoa è emergenza a centrocampo. Mercato in fermento: con Comuzzo in stand-by Ndour e Zaniolo in arrivo, su Fagioli la Juve frena

Gioverà ricordare che la Fiorentina oggi scenderà in campo contro il Genoa, visto che negli ultimi giorni non si è parlato altro che di mercato. Il pressing del Napoli su Comuzzo ha riaperto vecchi dibattiti sui futuri programmi sportivi del club di Commisso ma mentre Pradè e Goretti portano avanti il resto del mercato (decisamente abbondante per essere una finestra invernale in cui si diceva sarebbero stati effettuati semplici ritocchi alla rosa) Palladino deve fare i conti con l’emergenza sulla linea mediana, dove Cataldi resta ancora ai box e Colpani è tutt’altro che nelle migliori condizioni.

Centrocampo da inventare

Complici le defezioni del centrocampo viola che oggi affronterà il terzetto genoano composto da Thorsby, Badelj e Frendrup il tecnico viola è orientato ad affidarsi alla coppia inedita composta da Mandragora e Folorunsho, anche perché il futuro di Richardson resta un’incognita. Per il marocchino in cerca di spazio si è fatto vivo lo Stoccarda e anche se la proposta di prestito dei tedeschi non è percorribile in questo momento il suo profilo è difficilmente proponibile dal primo minuto. Ecco allora che Sottil verrà dirottato sulla destra di un terzetto a sostegno di Kean completato da Gudmundsson e da Beltran sulla sinistra, mentre in difesa toccherà ancora a Pongracic affiancare Ranieri al centro con Dodò e Gosens sulle fasce.

Ndour e Zaniolo i più vicini, si complica Fagioli ma non finisce qui

Di certo è lecito pensare che dal fischio finale della gara di oggi le attenzioni torneranno tutte sul mercato. A 48 ore dalla chiusura (che Radiofirenzeviola racconterà con una doppia maratona live tra oggi e domani) resta ancora un interrogativo sulle eventuali mosse del Napoli fermo a 35 milioni per Comuzzo (cifra ritenuta insufficiente da Commisso) e almeno due operazioni semplicemente da concludere. Gli arrivi di Ndour dal Psg e di Zaniolo dall’Atalanta non sembrano essere a rischio, ma ancora qualche dettaglio deve essere limato, mentre per quanto riguarda Fagioli la posizione della Juventus (e di Thiago Motta) ha complicato l'affare rendendo valida l’alternativa legata al marocchino del Verona Belahyane oltre al solito Cristante da tenere d'occhio fino all'ultimo. Tra le uscite da monitorare c’è infine quella di Biraghi poco convinto dall’opzione Verona e in attesa di notizie da Napoli anche se nelle ultime ore potrebbe essere la Roma il club disposto a bussare alle porte del Viola Park.