PERDERE IL DERBY CON I TITOLARI FA MALE. QUARTA NON PUÒ FARE IL CENTROCAMPISTA. DELUSIONE TERRACCIANO. BENTORNATO GUD. PRADÈ DEVE TROVARE NEL MERCATO INVERNALE UNA MEZZALA TUTTA CORSA E TALENTO DA CHAMPIONS

Ha fatto bene Palladino a proporre nel derby la Fiorentina titolare. Non solo perché era importante andare avanti in Coppa Italia ma anche perché era fondamentale tornare al Franchi dopo il malore di Bove e conquistare una vittoria. Detto questo capite perchè l’eliminazione ai rigori contro l’Empoli fa male. Soprattutto dal punto di vista psicologico. In questa stagione la squadra viola ha un obiettivo che rende tutto il resto marginale: conquistare la qualificazione alla prossima Champions. Un risultato che permetterebbe alla società di fare uno scatto in avanti decisivo. Uscire dalla Coppa Italia non è una tragedia. Ma in questo momento è fastidio. Che era meglio evitare.

La partita di Coppa ha detto diverse cose. Le elenco in ordine: la differenza tra De Gea e Terracciano è abissale, Quarta non può fare il centrocampista, Gosens è un po' stanco, Dodò è travolgente. Kean aveva disputato un’ottima gara. Mettendo a segno la tredicesima rete stagionale, ma ha sbagliato il rigore. Era già successo contro il Milan. Kean lasci perdere i rigori. Vado avanti: bentornato Gud (sarà fondamentale nei prossimi due mesi), incoraggiante Richardson. Una cosa però è chiara, il problema di Bove apre una voragine in mezzo al campo.

La lunga assenza di Edo obbliga la Fiorentina a rimettere in discussione quelle che erano le idee legate al prossimo mercato invernale. Ora la priorità non è più l’attaccante esterno. Ora la necessità è quella di sostituire al meglio Edoardo. Daniele Pradè artefice di una fantastica campagna acquisti estiva deve andare a lavorare su un reparto che senza il problema di Bove non sarebbe stato toccato. Il diesse viola dovrà inventarsi un’altra operazione geniale regalando a Palladino un centrocampista da Champions. Che abbia corsa, qualche gol e temperamento. Mi auguro che la società riesca a individuare questa figura a tempo di record. Serve un centrocampista forte e sarebbe ideale averlo la prima settimana di gennaio. Lo schiaffo della sconfitta contro l’Empoli fa male ma deve invitare tutto il mondo Fiorentina a reagire subito. Domenica c’è da battere il Cagliari poi c’è da potenziare la squadra. Abbiamo la possibilità di andare in Champions. Il presidente Commisso ha detto che è pronto a investire nel mercato invernale. Io ci credo.