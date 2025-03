Live Panathinaikos-Fiorentina 3-2, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

vedi letture

20:49 - Con il match si chiude anche la diretta testuale di Firenzeviola.it.

20:47 - La formazione di Palladino sarà costretta alla rimonta giovedì prossimo, match in programma alle ore 21:00, nella gara di ritorno al Franchi.

20:45 - La Fiorentina esce sconfitta 3-2 dal match di Atene contro il Panathinaikos. Tete stende i viola nella ripresa dopo che Beltran e Fagioli erano riusciti a rimontare l'iniziale doppio svantaggio firmato da Swiderski e Maksimovic.

90+7' - PANATHINAIKOS-FIORENTINA TERMINA QUI. 3-2 IL RISULTATO FINALE

90+4' - Ammonito anche Moreno per un brutto intervento dopo un errore in disimpegno.

90+2' - Cambio per Rui Vitoria. Out Djuricic e dentro Mancini.

90' - Sei i minuti di recupero!

90' - Angolo Fiorentina messo al centro dove Moreno prova a staccare con Dragowski che riesce ad anticiparlo.

89' - Gosens se ne va sulla sinistra e mette al centro per Kean. Bravo Dragowski a bloccare in uscita.

87' - Ancora a terra un giocatore del Panathinaikos. In questo secondo tempo, tra fischi ed interruzioni di gioco, si sta giocando pochissimo.

83' - Panathinaikos vicino al quarto gol con Djuricic. Il serbo, ben servito da Cerin, ha superato con un tunnel Cataldi prima di chiudere sul secondo palo. Decisiva per far andare la palla sul legno la deviazione con la punta delle dita di Terracciano.

80' - Angolo battuto corto per Parisi che prova un tiro-cross con il sinistro sul secondo palo con Kean che per poco non arriva a chiudere.

80' - La Fiorentina prova a rimettere in parità il risultato. Calcio d'angolo, il quinto della gara, in favore dei viola.

78' - Ammonito Dodo per proteste dopo un corner concesso dal direttore di gara ai biancoverdi per un suo intervento su Djuricic.

76' - Due cambi anche per Rui Vitoria. Out Maksimovic e Swiderski e dentro Cerin e Ioannidis.

75' - Doppio cambio per la Fiorentina. Fuori gli autori del gol Fagioli e Beltran, dentro Parisi e Gudmundsson.

74' - Tete e Djuricic continuano a mettere in difficoltà la Fiorentina. Questa volta è l'ex Sassuolo che ha cercato il brasiliano in mezzo all'area. Bravo Ranieri a chiudere in tuffo di testa.

71' - Attentissimo Mladenovic ad appoggiare di testa per Dragowski una traccia di Fagioli per Kean.

70' - Terracciano bravo a mettere in corner un tiro da fuori di Ounahi deviato con la schiena da Comuzzo.

68' - Azione prolungata per la Fiorentina nell ametà campo avversaria. Alla fine Dodo ha provato a mettere un cross basso al centro verso Kean ma il centravanti gigliato viene anticipato dalla difesa biancoverde.

65' - Sugli sviluppi del calcio da fermo ci ha provato Swiderki che ha anticipato anche Arao senza però trovare lo specchio della porta.

64' - Fallo di Dodo e punizione pericolosa per il Panathinaikos da mettere inmezzo dall'out di sinistra per i biancoverdi.

61' - La Fiorentina reagisce con Ranieri che sugli sviluppi di un calcio d'angolo prova a schiacciare in porta sul secondo palo. Bravo Dragowski a bloccare.

59' - Primo cambio per la Fiorentina. Dentro Cataldi e fuori Richardson.

L'esterno brasiliano punisce con un bel sinistro piazzato all'angolino Terracciano per la terza volta. Assist di Djuricic per il brasiliano. Panthinaikos che ha iniziato il secondo tempo con maggiore vigore rispetto ai viola.

55' - Panathinaikos di nuovo in vantaggio con Tete! 3-2

52' - Botta in faccia per Comuzzo che respinge con il naso un calcio di punizione. Il difensore gigliato si sta facendo medicare a bordo campo prima di rientrare.

49' - Djuricic a terra in mezzo all'area e match fermato dall'arbitro. L'ex Sampdoria e Sassuolo si è fatto male calciando Dodo che lo aveva anticipato in area.

46' - Squadre schierate in campo. Ad Atene si riparte dal 2-2 con cui era terminato il primo tempo. Nessun cambio in campio gli stessi 22 che avevano iniziato il match ad eccezione di Vagiannidis entrato al 34' al posto di Kotsiras.

--- INTERVALLO ---

45+4' - Finsice qui un primo tempo folle. 2-2 ad Atene. A Swiderski e Maksimovic rispondono Beltran e Fagioli. Nei minuti finali i viola erano anche andati in vantaggio con Moreno ma la rete dell'argentino è stata annullata per fuorigioco.

45' - quattro minuti di recupero

GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO. Questa la decisione del direttore di gara dopo la revisione al Var. Moreno era in posizione irregolare in occasione del colpo di testa di Comuzzo.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Mandragora l'argentino ha deviato in porta un pallone rimasto vagante in area dopo il colpo di testa di Comuzzo finito sul palo.

44' - MORENOOOO!! LA FIORENTINA COMPLETA LA RIMONTA! 2-3

43' - Fiorentina che prova a chiudere avanti il primo tempo. Calcio d'angolo conquistato da Moreno che batte Mandragora.

39' - Ammonito per proteste Tete.

38' - Clamorosa occasione per la Fiorentina con Mandragora. Il centrocampista campano, dopo l'uscita bassa su Kean di Dragowski, ha colpito lo stesso attaccante viola a terra davanti alla porta.

37' - Buona occasione per Kean. Il numero 20 gigliato non è riuscito di testa a centrare lo specchio della porta di Dragowski su cross di Dodo.

34' - Ecco il primo cambio, forzato, del match: fuori Kotsiras e dentro Vagiannidis che si prende anche la fascia da capitano prima sul braccio di Kotsiras

32' - A terra Kotsiras per un problema alla caviglia destra. Il capitano biancoverde verrà sostituito.

30' - Mezz'ora di gioco folle allo Spyros Louis di Atene tra Panathinaikos e Fiorentina. Dopo essere andati in svantaggio di due reti i viola, con Beltran e Fagioli, in tre minuti hanno pareggiato la gara.

Nicolò Fagioli regala il pareggio ai gigliati con un tiro di sinistro da dentro l'area di rigore che, grazie anche ad una deviazione, spiazza il portiere biancoverde Dragowski. Da sottolineare che anche in questo caso l'assist è arrivato dai piedi di Robin Gosens.

23' - FAGIOLIII!!!! HA PAREGGIATO LA FIORENTINA!! 2-2

La Fiorentina accorcia le distanze con la rete di Beltran che di testa in area di rigore batte Dragowski su cross di Gosens dalla sinistra. Gol importante dell'argentino che permette ai viola di tornare subito in partita dopo il raddoppio di Maksimovic

20' - BELTRANN!! 2-1!! LA FIORENTINA ACCORCIA LE DISTANZE

Erroraccio del portiere gigliato che non riesce a trattenere un tiro velleitario da fuori area di Djuricic. Sul pallone il primo ad arrivare è Maksimovic che in tap-in realizza il 2-0.

19' - Errore di Terracciano! 2-0 Panathinaikos con Maksimovic

16' - Fiorentina che, dopo il vantaggio di Swiderski, ha preso in mano il pallino del gioco senza però riuscire a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Dragowski.

14' - Lancio di Mandragora per Kean che prova a lanciarsi in profondità sul limite del fuorigioco. Il centravanti gigliato scivola sul pallone ma era tutto fermo per posizione di offside.

10' - Continuano a spingere i viola. Altro calcio d'angolo battuto da Fagioli. Palla sul secondo palo per Ranieri che tutto solo ha provato ad indirizzare verso la porta difesa dall'ex Dragowski senza inquadrare lo specchio.

8' - La Fiorentina prova a rispondere. Cross di Dodo sul secondo palo verso Kean e palla messa i corner dai difensori biancoverdi.

Gran gol del centravanti biancoverde ex Verona che con il sinistro dal limite dell'area trova una traiettoria alta che supera Terracciano sul secondo palo. Azione dei greci che è iniziata con un bel filtrante di esterno di Djuricic per Maksimovic che ha poi a sua volta appoggiato per Swiderski.

5' - Swiderski!! Il gol del Panathinaikos. 1-0.

4' - Fase iniziale del match piuttosto confusionaria con tanti contatti e tanti errori tecnici da entrambe le parti.

2' - Fiorentina in maglia rossa mentre il Panathinaikos veste la classica divisa biancoverde.

1' - Si parte!! Primo possesso in favore dei viola.

18:41 - Squadre in campo. Saluto, sorteggio e poi il calcio d'inizio di Panathinaikos-Fiorentina

La sfida tra biancoverdi e viola sarà diretta dal fischietto belga Erik Lambrechts, coadiuvato dagli assistenti Jo de Weirdt e Kevin Monteny. Il quarto uomo sarà Wim Smet mentre al Var ci saranno Bram Van Driessche e Jan Boterberg.

Alle 18:45 allo stadio Olimpico Spyros Louis di Atene la Fiorentina scenderà di nuovo in campo in Conference League. La formazione di Raffaele Palladino sfiderà il Panathinaikos nella gara di andata degli ottavi di finale, il primno atto della fase ad eliminazione diretta, della terza competizione europea per club. Il ritorno invece è fissato per settimana prossima, giovedì 13 marzo, allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 21:00. Chi passa il turno ai quarti di finale affronterà la vincente di Celje-Lugano.

Davanti a Terracciano, battezzato portiere di coppa da Palladino, il tecnico campano si affida di nuovo alla difesa a tre con Moreno, Comuzzo e Ranieri. In mezzo al campo torna titolare Fagioli, affiancato da Mandragora (squalificato in campionato) e Richardson, mentre sulle corsie esterne spazio a Dodo e Gosens. Davanti ci sono Beltran, che ha vinto il ballottaggio con Zaniolo, e il rientrante Kean. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dragowski; Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Djuricic; Swiderski.

A disposizione: Lodygin, Lilo, Vagiannidis, Max, Ioannidis, Gnezda Cerin, Mancini, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas.

Allenatore: Rui Vitoria.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens; Beltran, Kean.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Zaniolo, Cataldi, Baroncelli, Caprini, Harder, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.