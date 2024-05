OLY-FIO 1-0, Tragedia greca. Niente coppa per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce come nessuno avrebbe voluto, con un gol arrivato al 115' su un cross che condanna i viola alla sconfitta dopo i tempi supplementari. I cambi effettuati da Italiano non hanno sortito l'effetto sperato e come un anno fa, la Fiorentina torna a casa senza la coppa e con mille rimpianti.

È proprio El Kaabi a consegnare per la prima volta nella storia, una competizione europea tra le mani di una squadra greca. L'attaccante che ha trascinato i greci in questa Conference, segna anticipando Ranieri, che peggio non poteva entrare.