Le 5 cose che chiedo a Pradè per l'estate: tenere De Gea, togliere la clausola a Kean, prendere un esterno più forte di Zaniolo, confermare Fagioli e Gosens, trovare un altro attaccante. E Palladino...

La sosta del campionato è un'occasione propizia per guardare al futuro. Credo che Daniele Pradè resterà al suo posto. E aggiungo, giustamente. Il diesse viola ha pilotato alla grande le due ultime campagne acquisti. Alzando il valore della squadra senza andare a pescare più di tanto dal suo ricco proprietario. Dare continuità è fondamentale. L'estate scorsa la Viola era di rifondare. Ora è solo da completare. A Pradè chiedo cinque cose.

Tenere De Gea

Il primo obiettivo è quello di convincere De Gea a restare. E' vero che c'è un'opzione a favore della Fiorentina anche per la prossima stagione. Ma sarà comunque De Gea a decidere il suo futuro. E' probabile che il club dovrà mettere sul piatto un contratto più ricco. Ma avere un portiere di questo livello è fondamentale. Lo spagnolo ha già regalato alla squadra di Palladino almeno cinque-sei punti

Togliere la clausola a Kean

Altra pedina fondamentale per il futuro è Kean. Sono convinto che il bomber sia orientato a restare ancora in maglia viola. Nella sua amata Firenze potrà continuare il suo percorso di crescita e arrivare da protagonista ai Mondiali. Però c'è da togliere la clausola di 52 milioni. Sarebbe importante allungare di un anno il contratto, alzare lo stipendio e togliere la clausola. Un percorso non semplice.

Un esterno più forte di Zaniolo

La Fiorentina farà di tutto per non avere a fine stagione l'obbligo di riscatto per l'ex Atalanta. La società viola vuole avere le mani libere. Zaniolo convince al cinquanta per cento. Forse anche meno. Un obiettivo di mercato per la prossima estate è quello di portare in maglia viola un attaccante esterno più forte di Zaniolo. In modo da garantire al tecnico delle varianti tattiche.

Un vice Kean

La Fiorentina spera di partecipare nella prossima stagione all'Europa League. In questo caso sarebbe assurdo immaginare dieci mesi con un solo attaccante centrale. Kean è fortissimo ma è umano. Quindi la società viola dovrà trovare un'alternativa a Moise. Magari con la giusta esperienza internazionale.

Capitolo Palladino

Il futuro del tecnico è legato ai risultati che la Fiorentina otterrà in questo finale di stagione. Palladino non è già fuori dal progetto viola. Ma deve vincere qualcosa. Magari la Conference. Resto comunque convinto che per l'ultimo salto di qualità sia necessario avere un allenatore di valore assoluto. Un tecnico che sia più forte della Fiorentina e che obblighi il pianeta viola a crescere velocemente.