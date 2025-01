Il silenzio di Commisso su Comuzzo mi preoccupa. Fagioli mi piace, Zaniolo mi spaventa. Arnautovic usato sicuro. Sogno Baturina o Frendrup

Lo confesso, mi aspettavo che ieri il direttore Ferrari, prima di presentare Pablo Marì, comunicasse che il presidente Commisso non ha nessuna intenzione di cedere il gioiello Comuzzo. Il patron aveva affidato tempo fa al suo manager un messaggio chiaro alla città e all’opinione pubblica su Palladino. Il tecnico aveva la piena fiducia della proprietà. E guarda caso la squadra è ripartita. Perché questo silenzio su Comuzzo? Perché ha scelto di non blindarlo? Nei momenti caldi la parola del padrone è fondamentale. Invece niente, silenzio. Vuol dire che anche Commisso è pronto a vendere il suo ragazzino? E le tante promesse sulla volontà di costruire una Fiorentina forte e competitiva puntando sui gioielli del vivaio?

E non parliamo di occasione economica. Tenere Comuzzo non vuol dire bruciare euro o dollarti. Comuzzo in estate non varrà un soldo in meno. E tra un paio di anni potrebbe valere il doppio. Come disse Picchio De Sisti parlando di Vierchowod "questi gioielli sono assegni circolari". Spero di aver interpretato male il silenzio di Commisso. Spero che a differenza di Kayode stavolta non cederà di un passo. Il mercato invernale della Fiorentina per il momento è in attivo grazie alla cessione di Quarta. Se non sbaglio Commisso aveva messo a disposizione dei suoi manager 20 milioni per un attaccante esterno come Luiz Henrique. Quindi ci sono i soldi per chiudere un’operazione interessante come l’arrivo di Fagioli. Questo talento esce da un periodo complicato ma ha numeri da fuoriclasse. In più mi fido della competenza di Massimo Orlando che lo valuta perfetto nel centrocampo viola con Adli e Folorunsho. O magari con Cataldi play basso.

Mi spaventa invece l’idea Zaniolo che, vorrei ricordare, pochi mesi fa aveva chiuso la porta in faccia alla società viola per sposare il progetto Atalanta. Gasperini ci ha provato a farlo diventare un giocatore vero. Ma con lui l’esperimento è fallito. E per Zaniolo la Fiorentina diventa di colpo una meta gradita. Che senso ha puntare su questo elemento a rischio altissimo? Il mio sogno sarebbe stato quello di vedere la società viola dare l’assalto a un fenomeno come Baturina oppure portare i soldi giusti al Genoa per Frendup. Basta scommesse per di più ad alto rischio. Aspettiamo gli ultimi giorni di mercato sperando in un’inversione di rotta. Uno come Arnautovic potrebbe andare come vice Kean. Presidente Commisso, per favore, batti un colpo. Firenze vuol avere la conferma che non si è parlato a caso dieci mesi fa di progetto ambizioso.