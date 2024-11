FIORENTINA-VERONA 3-1: RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Live testuale a cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

90'+4: FINISCE QUIIII. LA FIORENTINA VINCE 3-1, SESTA VITTORIA DI FILA E SALE AL PRIMO POSTO GRAZIE A UNA TRIPLETTA DI MOISE KEAN.

90'+2: GOOOOOOOOOOLLLLL!!! ANCORAAA MOISE KEAN, TRIPLETTA PER L'ATTACCANTE VIOLA. De Gea lancia Kean sulla trequarti, Kean arriva in area di rigore e con il destro batte Montipò sul secondo palo.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

87' - Ultimo cambio per Palladino: fuori Bove dentro Mandragora in questi minuti finali.

83' - CLAMOROSA OCCASIONE PER LA FIORENTINA. Kouame riconquista palla nella trequarti avversaria, salta Montipò e serve Kean, il passaggio è arretrato e l'attaccante a porta vuota spara clamorosamente fuori.

81' - Palladino cambia gli esterni: Parisi entra al posto di Sottil; Kayode al posto di Colpani.

79' - Gioco fermo per un contrasto tra Kean e Bradaric dove il difensore dell'Hellas ha avuto la peggio. Pronto l'ultimo cambio per il Verona: fuori Bradaric dentro Daniliuc.

75' - Occasione Hellas con Coppola di testa, il tiro esce di poco. Cambi nei viola dentro Kouame e Richardson fuori Adli e Beltran

72' - Grossa occasione per la Fiorentina: Kean serve in area Colpani che con il pallonetto non scavalca Montipò in uscita. Il pallone arriva buono per Sottil che da pochi metri spara clamorosamente alto sopra la traversa

69' - Dalla sinistra Gosens serve Kean in area di rigore che, da posizione defilata, calcia in porta con il sinistro. Montipò para.

67' - Occasione viola con Beltran. Comuzzo arriva sulla trequarti e serve in area di rigore Beltran che stoppa di petto e calcia con il destro, Montipò blocca.

65' - Cambi nel Verona: fuori Suslov e Tengstedt dentro Mosquera e Belahyane

58' - GOOOOL DELLA FIORENTINA!!! ANCORA CON MOISE KEAN. Calcio d'angolo battuto da Adli sul primo palo, Kean anticipa Coppola e con una zampata di destro batte Montipò.

53' - Fallo di Serdar che ferma la ripartenza viola con Sottil. Giallo per il giocatore dell'Hellas.

52' - Ancora occasione per i viola. Dodo se ne va sulla destra, arriva in area di rigore e prova a servire Beltran. La difesa dell'Hellas chiude in corner.

49' - CI PROVA COLPANI. Dalla destra il 23 viola si accentra e calcia con il sinistro da fuori area, il tiro finisce fuori di un soffio.

46' - Riparte la gara. Nessun cambio tra le due squadre. Occasione Verona con Tengstedt che in area di rigore apre il destro, il tiro esce a lato.

----INTERVALLO------

45'+2 - Finisce il primo tempo. Le squadra vanno a riposo sul punteggio di 1-1.

45' - Cross dalla sinistra di Sottil in area di rigore, Gosens tocca sul primo palo ma Colpani viene anticipato dall'intervento del difensore che sventa il pericolo. L'arbitro però ferma tutto per fuorigioco.

35' - Ci prova Colpani che batte il calcio di punizione e calcia in porta. Montipò respinge in corner.

34' - Fallo di Coppola su Sottil spostatosi sulla fascia sinistra. Cartellino giallo per il centrale dell'Hellas.

31' - Occasione viola: azione ben manovrata sulla sinistra, Beltran si accentra e calcia con il destro da fuori area, il tiro è debole e strozzato ed esce sul fondo senza impensierire Montipò.

26' - Riprende il gioco. Azione sulla destra per la Fiorentina con Dodo in area di rigore che controlla e mette un cross sul secondo palo. Tchatchoua si rifugia in corner.

23'- Gioco fermo per una gomitata di Tengstedt ai danni di Comuzzo. Il centrale classe 2005 è ancora a terra e sta venendo medicato.

20' - Ci prova la Fiorentina con Adli che sulla destra imbuca Kean in area di rigore. Montipò è attento e con i pugni allontana il pericolo.

17' - PAREGGIA L'HELLAS. Bove perde un brutto pallone a centrocampo, Serdar lo riconquista e da fuori area con il destro calcia piazzando il pallone sotto l'incrocio dei pali. 1-1 al Franchi.

8' - PARATA DI DE GEA! Il portiere spagnolo si fa trovare pronto sul colpo di testa ravvicinato di Tengstedt e devia il pallone in calcio d'angolo.

4'- LA FIORENTINA PASSA IN VANTAGGIO!! Contropiede gestito alla grande da Beltran che imbuca in verticale in area di rigore per Moise Kean che con il destro batte Montipò sul primo palo. 1-0 per la Fiorentina.

1'- Prima occasione per il Verona con Harroui che calcia in area, Comuzzo in scivolata chiude il tentativo.

0' - Partiti! La Fiorentina attaccherà da destra verso sinistra. Primo pallone giocato dal Verona.

14:55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Tra poco il calcio d'inizio

Ci siamo. Mancano pochi minuti al fischio d'inizio tra Fiorentina e Verona. La squadra di Palladino scenderà in campo con una formazione completamente stravolta dopo la sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia. Obiettivo centrare i tre punti per rimanere ai vertici alti della classifica, in attesa anche del posticipo di stasera Inter-Napoli. Queste le scelte delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil, Kean.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.