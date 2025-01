FIORENTINA-NAPOLI 0-3: RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

20.00 - Con la partita termina qui anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.58 - Nulla da fare per la Fiorentina di Palladino che cade malamente in casa contro il Napoli. Di Neres, Lukaku e McTominay le reti che decidono la sfida.

90' +4' - Nessuna ulteriore emozione, arriva il TRIPLICE FISCHIO: AL FRANCHI VINCE IL NAPOLI 3.0.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Si è fatto molto male Olivera che lascia il campo per Gilmour. Entra anche Raspadori per Lobotka.

86' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Neres e Spinazzola, dentro Ngonge e Mazzocchi.

83' - Si aspettano ormai solo i titoli di coda della partita. I tifosi allo stadio cominciano a prendere la via di casa.

80' - Anguissa non colpisce bene dopo un altro contropiede nato da un errore venale della Fiorentina, stavolta di Richardson.

79' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Kouame e Cataldi, fuori Adli e Beltran.

75' - Kean viene fermato ancora una volta al tiro, mentre si accende un piccolo parapiglia tra Sottil e Neres e Rrahmani resta a terra per infortunio.

72' - Cambio nel Napoli: fuori Lukaku, dentro Simeone.

71' - Cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Richardson.

71' - Problemi per Meret che resta a terra e necessita dell'intervento dello staff medico.

70' - La Fiorentina è anche sfortunata, un tiro a giro di Sottil esce di pochissimo a lato.

68' - Prima Dodo sbaglia uno stop facile e regala palla ad Anguissa, poi sul cross Comuzzo svirgola e consegna il pallone a McTominay, che calcia un rigore in movimento e non sbaglia.

68' - GOL DEL NAPOLI. Segna McTominay su un altro errore della difesa, stavolta il regalo è di Comuzzo.

65' - Gosens ci prova di testa ma non impensierisce Meret, palla alta.

63' - Neres calcia fuori da posizione defilata anche se De Gea era in controllo, esterno della rete.

61' - Ancora pericoloso Beltran di testa, il pallone però termina ancora fuori dallo specchio.

60' - Occasione monumentale per la Fiorentina! Prima Mandragora con il destro, poi Beltran vengono murati da Meret e dalla difesa viola.

58 - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Parisi e Moreno, dentro Colpani e Gosens.

54' - GOL DEL NAPOLI. Lukaku dagli 11 metri non sbaglia e fa 2-0 per gli azzurri. Si fa durissima per la Fiorentina.

53' - RIGORE PER IL NAPOLI. Che ingenuità di Moreno... Intervento in scivolata in netto ritardo che stende il centrocampista azzurro.

53' - McTominay! Lukaku lavora un pallone per Neres che serve lo scozzese in area: tiro fuori non di molto.

50' - La prima occasione per la Fiorentina capita sui piedi di Sottil sulla sinistra ma il numero 7 tenta un tiro-cross che finisce tra le braccia di Meret.

49' - Nulla di rilevante in questo inizio di secondo tempo.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' - FINE PRIMO TEMPO. Si chiude sul punteggio di 1-0 per il Napoli il primo tempo.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

42' - Dodo di testa dopo un rimbalzo non riesce a trovare la porta su cross di Parisi.

39' - Giallo per Di Lorenzo che stende Sottil al limite dell'area.

39' - Mandragora tira dal limite e Meret respinge dopo una deviazione.

37' - L'arbitro conferma: gol annullato, ma ci sono tantissimi dubbi.

36' - VAR che sta valutando l'episodio, con l'attaccante incredulo.

35' - ANNULLATO UN GOL A MOISE KEAN. L'attaccante viola aveva messo in rete dopo uno stop valutato con la mano dall'arbitro.

33' - La Fiorentina prova a reagire subito con un paio di azioni pericolose, una delle quali è un tiro di Sottil respinto in area da Anguissa.

29' - L'ex Benfica esce da un uno-due con Lukaku, Parisi non lo tiene e Neres entrato in area con il destro buca De Gea. Difesa della Fiorentina piuttosto addormentata ma bel gol di Neres per sbloccare la gara.

29' - GOL DEL NAPOLI. Neres segna una bellissima rete.

27' - Il Franchi si infiamma su un contatto tra Sottil e Lobotka: sembrava fallo evidente del centrocampista azzurro, invece l'arbitro segnala fallo per il Napoli.

25' - Neres si libera di Parisi ma calcia molto alto con il mancino, però la Fiorentina sta soffrendo in questa fase.

22' - Rrahmani svetta sopra Ranieri di testa sugli sviluppi di una punizione, il pallone controllato da De Gea termina fuori.

18' - Spinazzola! De Gea respinge un tiro dalla sinistra dell'ala del Napoli che aveva saltato facilmente Dodo. Ma ora il Napoli spinge.

15' - ANNULLATO UN GOL A NAPOLI. Olivera e Lukaku dialogano molto bene in area e l'uruguaiano buca De Gea, ma era in evidente posizione di fuorigioco.

13' - Kean in area non riesce a calciare dopo un bel tacco di Sottil a liberarlo.

9' - Altro buon break di Moreno che trova Sottil tra le linee: il numero 7 prende la mira con il mancino ma calcia male. Altra buona occasione sprecata.

7' - Mandragora! Lo pesca Sottil, il centrocampista calcia con il destro malamente e il pallone termina fuori di molto. Ma era una buona occasione per la Fiorentina.

5' - Bella imbucata di Moreno per Beltran che però, entrato in area dalla destra, non trova nessuno a centro area. Lobotka ferma tutto.

3' - Dodo non riesce a sfruttare una buona occasione sulla destra, punta Spinazzola ma finisce per portarsi il pallone sul fondo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18.02 - Minuto di silenzio in onore di Aldo Agroppi al Franchi.

La Fiorentina per non perdere il treno delle posizioni di testa, il Napoli per restare in cima alla classifica della Serie A: al Franchi va in scena il big match della 19esima giornata, con 3 punti importantissimi in palio per le due squadre. La squadra di Palladino dopo il pari raggiunto all'ultimo soffio contro la Juventus vuole ripartire e cancellare l'unico punto raccolto nelle ultime tre partite, i partenopei di Conte invece orfani di tre titolari come Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia vogliono tenere il passo di Atalanta e Inter, mettendo ulteriore pressione alle due squadre impegnate in Arabia per la Supercoppa. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikone, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori. Allenatore: Conte.