FIORENTINA-EMPOLI 5-6 (DCR), RIVIVI IL LIVE DI FV!

FINE CALCI DI RIGORE

10 - Esposito insacca! Con il punteggio di 3-4 ai rigori, l'Empoli passa il turno

9 - Cataldi la mette dentro! 3-3

8 - Marianucci segna! 2-3

7 - Kean spara alto! 2-2

6 - Henderson chirurgico: gol! 2-2

5 - Errore di Ranieri dal dischetto! 2-1

4 - Ekong calcia fuori! 2-1

3 - Kouame non sbaglia! 2-1

2 - Segna anche Colombo! 1-1

1 - Gudmundsson, glaciale, segna! 1-0

INIZIO CALCI DI RIGORE

FINE SECONDO TEMPO

90' - L'arbitro concede tre minuti di recupero

87' - KEAN! Dodo arriva sul fondo a destra e mette in mezzo, colpo di testa del centravanti e pallone prima respinto da Seghetti e poi allontanato da Viti che era sulla linea di porta

85' - Comuzzo finisce a terra in difesa: l'arbitro concede un calcio di punizione alla Fiorentina

83' - Ikoné riceve in area da Kean ma conclude altissimo

82' - La Fiorentina sostituisce Sottil con Kouame

81' - Giallo per Pezzella che strattona Gudmundsson. Secondo ammonito dell'Empoli

79' - EKONG! Brivido per la Fiorentina: il numero 19 dell'Empoli intercetta la sfera in area e prova a calciare all'angolino ma la sua conclusione viene deviata

77' - Si accende la polemica dopo un trattenuta ai danni di Gudmundsson non redarguita dall'arbitro

74' - GOL DELL'EMPOLI! Comuzzo si lascia scappare Esposito che viene servito in area e batte Terracciano. Siamo di nuovo pari: 2-2

73' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Parisi e Gudmundsson, fuori e Gosens e Beltran

72' - Ammonito Gosens per un intervento duro su Sambia

71' - Cambio per l'Empoli: Solbakken per Colombo

70' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!!!!! SOTTTTTTIIIIIIIIIILLLLLLLL!!!!!!!!! Il classe '99 rientra sul destro dal limite dell'area e calcia potente: la sfera, leggermente deviata da Gosens, finisce all'angolino! È 2-1 per la Fiorentina

67' - TERRACCIANO! Il portiere viola nega la gioia del gol a Esposito con intervento magistrale: palla in angolo

65' - Esposito prova la serpentina in area ma viene fermato in angolo da Comuzzo

63' - Triplo cambio per l'Empoli: entrano Maleh, Viti e Pezzella, escono Belardinelli, Ismajli e Cacace

60' - Adesso la Fiorentina è scatenata: Ikoné filtra in area per Dodo che prova a mettere dentro e ne esce un tiro-cross velenoso

58' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!! KEEEEEEAAAAAAANNNNNNNNNN!!!!!!!!!! La Fiorentina pareggia i conti con Kean che riceve da Sottil, innescato da una giocata deliziosa di Richardson in area! Il centravanti viola dedica la rete a Bove mimando il numero 4 con le dita. È 1-1

57' - BELTRAN! L'argentino sfiora il gol dopo l'assist di Sottil: Seghetti devia in angolo

53' - Gosens sbaglia il traversione dopo l'appoggio di Sottil

52' - Doppio cambio nella Fiorentina: Ikoné per Colpani e Richardson per Quarta

49' - Beltran prende una botta sul volto ed è costretto a uscire momentaneamente dal campo

47' - Colpani entra in area, dribbla e prova a mettere dentro ma viene ribattuto

46' - KEAN! Ci prova subito il centravanti viola che controlla in area e calcia dritto tra le mani di Seghetti

45' - Si riparte! Nessun cambio

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Il direttore di gara concede un minuto di recupero

44' - Ranieri lancia lungo per Martinez Quarta, che tenta una sponda di testa in area ma la palla viene controllata dal solito Ismajli

42' - Esposito controlla il pallone con un braccio: l'arbitro comanda il calcio di punizione per la Fiorentina a centrocampo

40' - Malinteso fra Sottil e Kean: l'esterno prova a servire con un filtrante l'ex Juventus che però fa il movimento opposto

37' - SOTTIL! Traversone di Dodo: la palla rimane al centro dell'area, Sottil ci prova a due passi da Seghetti ma viene ribattuto in fallo laterale

35' - Marianucci strattona Sottil e si prende il primo giallo della partita

33' - Sambia s'incarica di battere una punizione, centrando la barriera e guadagnando un angolo

31' - Ottimo spunto di Cataldi in favore di Sottil che guadagna il fondo e mette in area dove però non c'è nessuno

30' - Percussione offensiva della Fiorentina che si risolve in un fallo laterale dopo un cross tentato da Dodo

27' - Quarta prova un'improbabile apertura d'esterno, a centrocampo, che viene facilmente disinnescata dai giocatori avversari

25' - Sambia riceve palla sulla destra, prova a puntare Gosens e gli esce una cosa a metà tra un tiro e un cross che si spegne sul fondo

23' - Ancora un lancio a servire Kean che però viene contenuto da Tosto

21 - Beltran prova l'imbucata per Kean ma Ismajili è ancora una volta monumentale e anticipa il centravanti

19' - Colpani prova il traversone tagliato in area: Kean non riesce a impattare

16' - KEAN! Traversa dell'attaccante che riceve di testa da Dodo dopo una discesa sontuosa del brasiliano e scheggia il legno!

14' - Solbakken pesca in area Marianucci, chiuso al meglio da Comuzzo. Sottil, appostato lì vicino, spazza via

12' - Ismajli spinge Kean e provoca il calcio di punizione per i viola a centrocampo

10' - Fase di riflessione da parte della Fiorentina che prova a trovare gli spazi giusti per sorprendere l'Empoli

8' - Lancio in profondità di Quarta alla ricerca di Kean che però non riesce a intercettare la sfera

6' - La Fiorentina sale d'intensità nella trequarti avversaria e si procura una serie di calci d'angolo

4' - GOL DELL'EMPOLI! Errore della difesa viola che viene beffata da un filtrante di Henderson all'indirizzo di Ekong che spiazza Terracciano. È 1-0 per gli azzurri

2' - SOTTIL! Primo tiro della Fiorentina che passa per i piedi del numero 7 innescato da una sventagliata di Kean al limite dell'area. La conclusione viene deviata da Cacace

0' - Fischio d'inizio dell'arbitro: si comincia!

INIZIO PRIMO TEMPO

20:59 - I calciatori viola, in campo, mostrano uno striscione letteralmente da brividi all'indirizzo di Bove "Non volevi la maglia, eccoti lo striscione!! Edo, aspettiamo"

20:57 - Emozionante coreografia della Curva Fiesole che forma un 4, il numero di maglia di Bove

20:53 - Ricapitoliamo le formazioni ufficiali della partita.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; M. Quarta, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino.



EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Belardinelli, Henderson, Ekong, Cacace; Solbakken, Esposito. All.: D'Aversa.

20.49 - Sul maxischermo viene proiettata un'immagine di Edoardo Bove con scritto "Torna presto Edo, ti vogliamo bene"

20:47 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Empoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 21