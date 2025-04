Live Fiorentina-Celje 2-2, rivivi il live di FirenzeViola.it

20:45 - La Fiorentina batte il Celje 4-3 nel doppio confronto e approda in semifinale. Per questa diretta testuale di FirenzeViola.it è tutto.

20:42 - Nonostante qualche difficoltà in più del previsto la Fiorentina passa il turno ed è in semifinale. Sul cammino dei viola ci sarà il Betis Siviglia che ha pareggiato 1-1 in Polonia contro lo Jagiellonia. La doppia sfida contro gli andalusi si giocherà il 1 maggio al Benito Villamarin e l'8 maggio al Franchi.

90+6' - FINISCE QUI!!! LA FIORENTINA È IN SEMIFINALE DI CONFERENCE LEAGUE!!

90+5' - Giallo per Vuklisevic per un fallo su Kean

90+4' - Forcing finale del Celje che prova a tornare in vantaggio con le ultime forze.

90' - 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

90' - Altro doppio ambio per Palladino: fuori Mandragora e Gudmundsson e dentro Adli e Beltran. Cambio anche per Riera con Edimilson al posto di Matko.

89' - KEANN ANCORA!! 3-2 FIORENTINA!! TUTTO FERMO PER FUORIGIOCO

84' - Ci prova Kvesic a giro con il destro ma il suo tiro finisce alto sopra la porta difesa da De Gea.

83' - Fallo di Cataldi su Seslar al limite dell'area e punizione dal limite per il Celje.

80' - Ecco i primi cambi del match. Li sfrutta Palladino. Fuori Parisi e Fagioli, dentro Gosens e Richardson.

ANNULLATO IL GOL DI RANIERI. SI RESTA SUL 2-2

Check in corso

77' - ANCORA RANIERIIII!!! 3-2 FIORENTINA!! Il capitano gigliato sfrutta un erroraccio in uscita di Silva che buca l'intervento su una punizione dalla sinistra. A Ranieri non rimane altro che insaccare a porta sguarnita.

76' - Siamo entrati negli ultimi 15 minuti di gara. Ancora nessun cambio nelle due formazioni.

74' - Dopo una breve parentesi in inferiorità numerica Mandragora rientra in campo.

72' - Mandragora a terra per un problema fisico al ginocchio. Il mediano campano viene portato fuori dal terreno di gioco per le prime cure.

È GOOOLLL!!! ANCORA DECISIVO MOISE KEAN!! 2-2. FIORENTINA DI NUOVO AVANTI NEL DOPPIO CONFRONTO!!

Check in corso

67' - GOOOLLL DI KEANNNN!!! Il centravanti di Verccelli segna con il destro da fuori area su assist di Mandragora ma è tutto fermo per fuorigioco. Si rimane sul 1-2.

Angolo di Seslar battuto sul secondo palo dove arriva Nemanic che, lasciato colpevolemte solo, batte De Gea. 1-2 per gli sloveni al Franchi

65' - Celje in vantaggio!! 1-2 al Franchi. A segno Nemanic!! Il Celje la ribalta e pareggia il doppio confronto.

61' - A terra Svetlin per un contatto con Mandragora e cartellino giallo per il mediano campano. Il numero 8 ha colpito Svetlin al volto dopo una trattenuta dello sloveno. Fiorentina che sembra nervosa dopo il gol subito mentre il Celje sta cercando di sfruttare proprio questo nervosismo dei viola.

58' - Pinheiro fischia un fallo a Kean che si era liberato di Nieto ed era entrato in area di rigore. Fiscale in questa occasione il fischietto portoghese.

55' - Ammonito Folorunsho per un fallo ai danni Karnicnik lungo l'out di destra. L'ex Napoli è entrato in ritardo.

Zabukovnik si fa trovare libero tra le linee e imbuca centralmente per Matko che passa avanti a Parisi e batte De Gea in uscita. 1-1 al Franchi. Tutto ancora in gioco.

54' - Pareggio del Celje. 1-1 al Franchi a segno Matko.

50' - Ripresa che è iniziata su ritmi molto bassi. Come del resto era iniziata anche la gara nel primo tempo.

47' - Ci ha provato subito Moise Kean con un'iniziativa personale che ha portato ad un corner in favore della Firoentina.

46' - SI RIPARTE!! E' iniziata la ripresa al Franchi.

Un aggiornamento dall'altro quarto di finale da questa parte del tabellone. In Polonia Jagiellonia e Betis Siviglia sono sul risultato di 0-0 all'intervallo. Annullata una rete ai polacchi nel recupero della prima frazione.

Squadre pronte a rientrare in campo. A breve il calcio d'inizio della ripresa.

--- INTERVALLO ---

45' - Finisce qui il primo tempo tra Fiorentina e Celje. 1-0 per i viola al Franchi decisiva la rete di Mandragora al 37'

44' - Niente recupero. Un minuto e duplice fischio.

43' - Finale di primo tempo con il Celje che prova a trovare il pareggio. La formazione di Riera ha alzato il baricentro e ha fatto abbassare la Fiorentina.

40' - Delaurier ci prova con il sinistro da fuori. De Gea respinge. Sul pallone arriva Matko che prova a ribattere a rete ma è bravissimo Parisi a chiudere il tiro del numero 7 sloveno.

Ancora un bell'assist di Pongracic che ha servito Mandragora in profondità. Il mediano campano, sfruttando un errato posizionamento di Nemanic, si è trovato da solo a tu per tu con Silva e ha incrociato con il destro, non il suo piede preferito, sul secondo palo. Fiorentina in vantaggio 1-0!!

37' - GOOLLL DI MANDRAGORAAAAA!!!! 1-0 FIORENTINA

35' - La Fiorentina prova ad alzare il pressing e l'intensità in questo finale di primo tempo.

33' - Ranieri vicino al gol!! Angolo di Mandragora, spizzata di Comuzzo e testa di Ranieri sul secondo palo. Il capitano gigliato ha provato a battere Silva. Il portiere del Celje però è stato pronto a deviare in corner.

30' - Parisi cade a terra dentro l'area dopo un contatto con Nieto. L'arbitro valuta leggero il tocco del difensore degli sloveni e il gioco riparte. L'evento ha comunque scaldato gli animi con Nieto che ha invitato Parisi a rialzarsi e i giocatori della Fiorentina che si sono scagliati contro il terzino di Riera.

28' - Mandragora!!! Occasione colossale per il centrocampista campano. Grande tacco di Fagioli in area per Gudmundsson. L'islandese scucchiaia al centro per Mandragora che tutto solo a due passi dalla porta colpisce pieno Silva.

25' - È aumentata intanto l'intensità della pioggia su Firenze e sul Franchi.

24' - Occasione Celje!!! Serpentina di Svetlin che se ne va centralmente dopo un uno due con Seslar e prova a calciare dal limite. Bravissimo De Gea a deviare in corner un pallone indirizzato all'angolino.

22' - Ci prova anche il Celje. Cross dalla sinistra per Matko che si era inserito, bravo Parisi a chiudere. La palla poi è finita sui piedi di Kvesic che non riesce a trovare lo specchio della porta.

19' - Ancora viola pericolosa! Questa volta ci ha provato Parisi che ha puntato Matko sulla sinistra e poi ha provato a calciare con il desto sul secondo palo. Il suo tiro però non è preciso. Da sottolineare come Matko, schierato da Riera sulla corsia di destra, stia soffrendo in fase difensiva le uscite in avanti di Parisi.

18' - Si fa vedere anche il Celje dalle parti di De Gea. Azione prolungata con Matko che serve al centro per Seslar che prova a concludere dal centro dell'area ma il suo tiro viene murato dalla difesa. Nel cotntropiede successivo Parisi non è riuscito a trovare in area Kean.

15' - Prima conclusione di Kean!!! Occasione per i viola con il centravanti piemontese che ha provato a chiudere in porta un bel assist di Pongracic che si era alzato dalla difesa. Bravo Silva a chiudere in corner.

11' - Sugli sviluppi del corner l'azione prosegue e la palla torna a Mandragora che mette di nuovo al centro trovando Pongracic liberissimo in area di rigore. Il centrale croato prova di testa ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Silva. Ottima occasione per la Fiorentina.

10' - Calcio d'angolo per la Fiorentina conquistato da Gudmundsson che ben servito da Fagioli è stato fermato da Nemanic.

6' - La Fiorentina prova a prendere in mano le redini del gioco, alzando il pressing e provando a creare occasioni.

4' - Prima occasione per i viola con Kean che lanciato in profondità non riesce a superare Silva in uscita. Tutto fermo comunque per il fuorigioco del centravanti vercellese.

2' - Partita piuttosto movimentata e confusionaria in avvio. Sloveni che si sono fatti subito vedere con un'iniziativa centrale bloccata da Comuzzo.

1' - SI PARTE!! Primo pallone giocato dalla Fiorentina. Dallo schieramento viola in questo inizio gara Comuzzo sembrerebbe posizionarsi al centro della difesa con Pongracic sul centro destra e Ranieri sul centro sinistra.

18.44 - Squadre in campo, tra poco il calcio d'inizio di Fiorentina-Celje!!

Fischietto della gara sarà il portoghese Joao Pinheiro. Lusitana sarà tutta la squadra arbitrale per questo match con gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, il Quarto uomo João Gonçalves e i direttori al Var Tiago Martins e André Narciso (AVAR).

Alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze Fiorentina e Celje si sfideranno per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Jagiellonia-Betis Siviglia in campo in contemporanea in Polonia (all'andata gli andalusi hanno vinto per 2-0). Palladino ha scelto di schierare la migliore formazione possibile per garantirsi l'approdo in semifinale. Senza Dodo e Moreno squalificati sulla corsia destra giocherà Folorunsho, mentre a sinistra ci sarà Parisi. In mezzo al campo spazio al trio titolare Mandragora, Cataldi, Fagioli, mentre davanti ci saranno Gudmundsson e Kean. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gosens, Baroncelli, Richardson, Harder, Adli, Caprini, Beltran, Romani. Allenatore: Raffaele Palladino

CELJE (4-2-3-1): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik, Kvesic; Delaurier, Seslar, Svetlin; Matko. A disposizione: Kolar, Bejger, Rozman, Gobec, Zuzek, Dulca, Kouter, Lhernault, Iosifov, Edimilson. Allenatore: Albert Riera.