COMMISSO HA DATO IL VIA LIBERA ALL'OPERAZIONE HENRIQUE (CHE RESTA COMPLICATA). IL PRESIDENTE VUOL FAR CRESCERE LA SUA FIORENTINA. CACCIA A UN VICE KEAN. FRENATA SU PABLO MARÌ. GUD VA TRATTATO DA FUORICLASSE, A MONZA DEVE ESSERE TITOLARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Botafogo vuole trenta milioni per il suo gioiello. Parliamo di una cifra importante. Molto importante. I viola sono arrivati a venti, segno che non si sono spaventati, e stanno provando a regalare il talento Luiz Enrique a Palladino e ai tifosi. Il Presidente Commisso è stato di parola. Aveva detto che era pronto a finanziare un'operazione economicamente importante se ci fosse l'occasione giusta. Luiz Henrique può essere l'occasione giusta. Un anno fa la Fiorentina quarta in classifica fu frenata da un mercato invernale senza ambizione. Ricordate? Arrivarono Belotti e Faraoni. Poco, quasi nulla.

Stavolta Commisso vuole giocare la partita insieme ai suoi giocatori. Con ambizione, appunto. Vedremo come finirà l'assalto al gioiello del Botafogo resta il fatto che rispetto a dodici mesi fa lo scenario è cambiato. Ma il segnale dato da Commisso è chiaro. Ed è importante. Commisso vuole far crescere velocemente la sua Fiorentina. Il segnale che arriva dal mercato invernale si sposa con le ipotesi legate al nuovo Franchi. La proprietà viola potrebbe partecipare alle spese in cambio dello sviluppo per molti anni (cinquanta?) delle aree commerciali adiacenti allo stadio. Quello che serve per far crescere il valore della società.

Daniele Pradè e il suo vice Goretti stanno lavorando a testa bassa per migliorare la Viola. Folorunsho lo ripeto è una scelta giusta. C'é stata, invece, una frenata su Pablo Marì. Anche questo è comprensibile. Prima di pensare al giocatore del Monza + importante che Palladino valuti il recupero di Pongracic e i tempi di inserimento del gioiello Valentini. Se questi due elementi sono abili e arruolati perché investire su Pablo Marì? Piuttosto la dirigenza viola sta pensando a un voce Kean. Se la Fiorentina riuscirà a vendere bene Kouame e a liberarsi di Ikonè ci potrebbero essere soldi e spazio per un altro attaccante. Magari di prospettiva.

Chiudiamo tornando al calcio giocato. Gud è guarito a tempo di record. Insomma, le gambe sono a posto. C'é da lavorare sulla testa del campione islandese, Se è vero che lui ha bisogno di sentirsi importante allora facciamolo sentire importante. Palladino lo tratti come Kean o De Gea. Insomma, da intoccabile. Gli acquisti del mercato invernale sono preziosi ma il recupero di Gud è fondamentale. E' lui che può dare la spinta magari decisiva a una Fiorentina che può sognare un posto nella prossima Champions.