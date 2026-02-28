Il palinsesto di oggi di Radio Firenzeviola, in diretta dalle ore 14
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. In questa giornata di anti-vigilia di Fiorentina-Pisa, le trasmissioni in diretta inizieranno alle ore 14, con "Firenze in campo" condotto da Fabio Ferri. Dalle 16 alle 18 arriva poi il "Viola Weekend" con Dimitri Conti e Anna Dini. Alle 18 è l'ora di "Tutti in campo", mentre alle 19 c'è "100 anni di Passione Viola". Dalle 20 alle 21 in studio Andrea Giannattasio per "Made in Viola", la trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera, per chiudere poi dalle 21 alle 21.30 con "Extra viola", in diretta anche su RTV38.
