Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

vedi letture

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 10 alle 12 spazio a “Chi si compra?” con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Uno contro tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti e a In giro per il mondo (questo dalle 20 alle 21) con Chiara Andrea Bevilacqua.

Per ascoltarci CLICCA QUI!