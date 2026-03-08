Radio FirenzeViola, un'ora a Fiorentina-Parma: live con "Se fosse sempre domenica"

La domenica entra nel vivo e lo stesso accade sulle frequenze di Radio FirenzeViola. A breve, infatti, è il turno di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue ogni gara della squadra viola: dal Franchi, il racconto di Fiorentina-Parma a cura di Andrea Giannattasio, con ampio pre e post partita. Stasera, infine, "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.

