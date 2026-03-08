Radio FirenzeViola, live dalle 14: iniziano le dirette per Fiorentina-Parma!
Riprenderanno oggi alle ore 12 le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Fiorentina-Parma. Si inizia infatti con Fabio Ferri, live fino alle 14, quando sarà il turno di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue ogni gara della squadra viola: dal Franchi, il racconto del match di Andrea Giannattasio, con ampio pre e post partita. Stasera, infine, "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Gud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Maredi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
