ENTUSIASMO DA RIACCENDERE, MA COL PLZEN SERVE IL DODICESIMO UOMO. PREVENDITA PER ORA FIACCA

Il pareggio a reti bianche di ieri con il Viktoria Plzen ha lasciato l'amaro in bocca per l'incapacità da parte della squadra di avere la meglio su un'avversaria di gran lunga più debole, con l'aggravante delle tante assenze tra i cechi, e la mancata ipoteca del passaggio del turno. Oggi è palpabile una certa depressione nell'ambiente come dopo una sconfitta anche se la qualificazione è comunque aperta e con uno sforzo in più è ampiamente alla portata della Fiorentina. L'ottimismo non deve venire meno ma certo in queste due partite casalinghe tra campionato e Conference deve essere brava la squadra a ritrovare anche il gioco brillante e i gol mancati a Plzen e a riaccendere ed alimentare così quell'entusiasmo che oggi di sicuro non c'è.

Già con il Genoa e il Plzen la Fiorentina deve insomma dimostrare di essere quella con l'Atalanta e non quella di ieri ma alla tifoseria ora va anche il compito importante di trascinare la squadra in un momento delicato, in cui le energie fisiche e mentali necessarie sono tante, e allo stesso tempo fondamentale per il futuro.

Soprattutto giovedì prossimo al ritorno con il Viktoria Plzen deve rappresentare il classico dodicesimo uomo che è spesso stata. La prevendita per ora è fiacca: attorno agli 8mila. Troppo pochi per dare la giusta spinta e dimostrare alla Fiorentina che il sogno di andare avanti è condiviso con tutta la piazza, spesso giustamente esigente ma che stavolta deve dimostrare tutto il suo sostegno ai viola. Con il Genoa in campionato sono 21mila i tifosi per ora attesi mentre neanche la metà hanno per ora prenotato il biglietto al Franchi: c'è ancora tempo e in una settimana si capirà la risposta del pubblico.