IND.FV, Viola promossa nel 2° blitz Procura

Con la visita di questa mattina nel centro sportivo della Fiorentina, è iniziato il secondo giro di controlli degli ispettori della Procura Federale presso i quartier generali dei club di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it gli ispettori hanno potuto constatare come all'interno del Centro Sportivo Davide Astori fosse tutto regolare e a posto sotto ogni punto di vista come era stato riscontrato in una loro visita precedente (CLICCA QUI).