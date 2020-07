IND. FV, Per Drago guai alla schiena ma Roma ci sarà

Non è un periodo particolarmente felice per il portiere viola Bartlomiej Dragowski: il polacco infatti con la mancata convocazione di oggi per il match con l'Inter salterà la terza sfida consecutiva dopo quelle con Lecce e Torino vissute da semplice spettatore. Già a Parma, il 5 luglio, il numero 69 era rimasto ai box per un problema muscolare. La guarigione di Drago tuttavia è vicina: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Bart sarà quasi certamente disponibile domenica per il match contro la Roma, dove potrebbe anche tornare titolare. Ma con un Terracciano in forma super, non sarà facile superare la nuova ed inaspettata concorrenza dell'ex Empoli...