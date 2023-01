INDISCREZIONI DI FV IND.FV, AGOSTINELLI: SÌ AL COSENZA FINO A GIUGNO Altro cambio di maglia per un giovane viola: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Vittorio Alberto Agostinelli ha appena detto sì al Cosenza. Il fantasista classe 2002, in questi ultimi mesi in prestito alla Reggina, ha deciso dopo una serie di corteggiamenti da... Altro cambio di maglia per un giovane viola: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Vittorio Alberto Agostinelli ha appena detto sì al Cosenza. Il fantasista classe 2002, in questi ultimi mesi in prestito alla Reggina, ha deciso dopo una serie di corteggiamenti da... NOTIZIE DI FV IND. FV, GENTILE TORNA IN VIOLA NONOSTANTE LE OFFERTE Davide Gentile proseguirà il suo percorso con la Primavera della Fiorentina: il terzino classe 2003 sta recuperando da un infortunio alla spalla patito a metà ottobre con la Pro Vercelli; per questo stop Gentile è stato costretto ad interrompere il... Davide Gentile proseguirà il suo percorso con la Primavera della Fiorentina: il terzino classe 2003 sta recuperando da un infortunio alla spalla patito a metà ottobre con la Pro Vercelli; per questo stop Gentile è stato costretto ad interrompere il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi