IND.FV, ACF "sconfina": donne all'Affrico se...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TRA ANTOGNONI E LA FIORENTINA È ADDIO E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... NOTIZIE DI FV CENTRO SPORTIVO, VIA VAI DI PROCURATORI MA... Anche oggi al centro sportivo c'è stato il solito via vai di procuratori. La Fiorentina, dopo l'acquisto di Nico Gonzalez, è ferma sul mercato in attesa dello scouting di Italiano a Moena sui giocatori in rosa, tra rientri e giovani. Ma al centro... Anche oggi al centro sportivo c'è stato il solito via vai di procuratori. La Fiorentina, dopo l'acquisto di Nico Gonzalez, è ferma sul mercato in attesa dello scouting di Italiano a Moena sui giocatori in rosa, tra rientri e giovani. Ma al centro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi