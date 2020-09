BENASSI, Superati tutti gli ostacoli: a breve la firma

Marco Benassi è davvero a un passo dall'Hellas Verona. Questo pomeriggio vi avevamo raccontato di alcune beghe burocratiche che avevano rallentato la trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Ivan Juric: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in serata sono stati superati tutti gli ostacoli e a breve è attesa la firma del centrocampista sul suo nuovo contratto. Le visite mediche, per le quali è già arrivato il nulla osta, sono previste per lunedì, in contemporanea con quelle di Borja Valero a Firenze, ma non si esclude che possano svolgersi anche nella giornata di domani.