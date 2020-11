IL MERCATO IN 90'': SITUAZIONE PUNTE E IL MISTER CHE VERRÀ

Terzo appuntamento con la nuova rubrica dedicata al calciomercato per tutti i lettori di Firenzeviola.it: come ogni venerdì sulle nostre pagine vi proponiamo un contributo video con le parole del direttore di TMW Radio e grande esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che in novanta secondi svela tutte le ultime novità sul mondo viola, in previsione della finestra invernale di mercato.

Stavolta il focus è sulla situazione degli attaccanti, con Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic che si giocano il posto almeno fino a gennaio. Poi la Fiorentina dovrà riflettere se investire su un'altra punta (il nome caldo resta Piatek) o continuare con i due giovani. Spazio anche al futuro allenatore viola, con Cesare Prandelli che si giocherà le sue carte e Maurizio Sarri e Ivan Juric che restano sullo sfondo. Ecco il mercato viola in 90 secondi: