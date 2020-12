IL MERCATO IN 90 SECONDI, PARTE IL TOTO-DS

Quarto appuntamento con la nuova rubrica dedicata al calciomercato per tutti i lettori di Firenzeviola.it: come ogni venerdì sulle nostre pagine vi proponiamo un contributo video con le parole del direttore di TMW Radio e grande esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che in novanta secondi svela tutte le ultime novità sul mondo viola, in previsione della finestra invernale di mercato.

Con il campionato della Fiorentina pronto a continuare con la prossima partita contro il Genoa, in casa viola tiene banco la questione relativa al direttore sportivo. Pradè ha ammesso le proprie colpe ma ci sono già dei nomi che girano nell'orbita gigliata: da Mirabelli a Carli, ecco il punto.