IL MERCATO IN 90'', IL BORSINO DEI MISTER: DA GATTUSO A SARRI

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", l'approfondimento del direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini in merito alle trattative portate avanti dalla Fiorentina.

Oggi il focus è ancora una volta sugli allenatori, perché il borsino cambia ogni settimana. In attesa che la squadra viola possa dirsi definitivamente salva, continuano i contatti con i profili che potranno sedere in panchina la prossima stagione. Va registrata una nuova apertura per quanto riguarda Gennaro Gattuso, con il quale si parla da tempo. Lo stesso per Ivan Juric, mentre De Zerbi e Sarri sono due ipotesi al momento tramontate. Ecco la puntata odierna: