VIOLA, Kayode e Ghilardi chiamati da Italia U18 e U19

Micheal Kayode e Daniel Ghilardi, rispettivamente terzino sinistro classe 2004 e difensore centrale classe 2003 della Primavera della Fiorentina, sono stati convocati dall'Italia Under 18 e da quella Under 19. Di seguito il comunicato ufficiale sul sito del club viola: "In occasione della due gare amichevoli Italia-Francia, in programma a L’Aquila rispettivamente l’ 11 novembre 2021 alle ore 12.40 e il 13 novembre 2021 alle ore 11.00, il Tecnico Sig. Daniele Franceschini ha convocato il seguente calciatore: Kayode Michael Olabode. In occasione delle gare amichevoli Ungheria-Italia; Budapest, 11 novembre 2021 e Ungheria-Italia a Telki, 15 novembre 20, l’Allenatore Federale Sig. Carmine Nunziata, ha convocato i seguente calciatore: Ghilardi Daniel".