VIAREGGIO CUP, Il punto sulla prima giornata

Ha preso il via, nella giornata di ieri, la Viareggio Cup. E, subito, non sono mancate le sorprese: l'Inter è stata fermata sull'1-1 dall'Anderlecht, sotto gli occhi del presidente Massimo Moratti. Dopo un primo tempo a reti bianche, Romanò ha portato in vantaggio i nerazzurri ma allo scadere De Wilde ha pareggiato i conti. Nello stesso girone 1, invece, 0-0 tra il Siena di Mignani e la Reggina di Venuto.

Nel girone 2, passa l'Atalanta in casa contro i brasiliani della Juventude, grazie al bomber classe '94 Davide Cais. Trionfa invece l'Aspire Qatar, che rifila un secco 5-1 al Viareggio nel segno del talento Ali.

Girone 3: il Genoa fatica ma batte 1-0 gli uruguaiani del Montevideo Wanderers, con il rigore di Maisto, mentre i toscani del Poggibonsi battono 2-0 il Liac New York.

La Juventus è la squadra che ha fatto meglio, nel girone 4: 6-1 ai danesi del Nordsjaelland, esordio con gol e assist per l'olandese Bouy. Nello stesso girone, pari tra gli australiani dell'Apia Leichhardt contro il Città di Marino.

Nel girone 5 non si smentisce l'Empoli. Kabashi, nel mirino della Juventus, regala giocate importanti ma i gol sono di Saccà, due, e del promettente difensore Mazzanti contro gli ungheresi dell'Honved. 3-3, invece, tra Pakhtakor ed Arzanese.

Nel girone 6, il Pumas supera con una prestazione di qualità lo Spezia per 2-1, mentre la Sampdoria sorride e, con le reti di Piana, Ghiglia ed Icardi, autore di un'ottima prestazione, stende 3-0 i cechi del Dukla Praga.