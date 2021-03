UNDER 18, Vittoria sulla Roma e sorpasso: è 1° posto

La Fiorentina Under 18, allenata da Renato Buso, batte la Roma per 2-1 sul terreno di casa e scavalca proprio i giallorossi in classifica al primo posto. Nel primi 45’ viola subito avanti grazie al calcio di rigore siglato al 3’ da Fiumalbi poi il pareggio giallorosso con Pisilli. Gara molto combattuta ed equilibrata al Bozzi dove la prima frazione termina 1-1. Nella ripresa viola pericolosi in diverse occasioni mentre la Roma ha fallito il possibile goal del vantaggio con Cherubini al 75'. Il goal partita arriva all'ultimo secondo grazie alla splendida rete del subentrato Andrej. Viola ora a quota 10 punti in classifica scavalcando proprio la Roma a 9.