UNDER 18, Vittoria a Lecce con Generali e Puzzoli

La Fiorentina Under 18, archiviato il torneo di Viareggio, è tornata a giocare in campionato e ieri ha espugnato il campo dei coetanei del Lecce, vincendo per 2-1 grazie ai gol di Generali e Puzzoli su rigore. Ecco il tabellino:

LECCE: Verdosci, Russo, Nikko, Casciano, Pacia, Davis, Gromek (8’st Giacomazzi), Pantaleo (29’st Perrone), Iasevoli, Kodor, Metaj. A disposizione: Cadar, Montagna, Vitale, Di Pasquale, Spinelli. Allenatore: S. Schipa

FIORENTINA: Lopez Sagaldo, Giusti (28’st Colzi), Lucchesi, Trapani, Kouadio, Cuomo, Padilla Mendoza, Deli, Generali (45’st Galassi), Puzzoli (39’st Keita), D’Amato (28’st Bertolini). A disposizione: Porciatti, Palazzesi, Gozzini, Renda, Conti. Allenatore: C. Papalato

RETI: 32’pt Generali, 35’st Puzzoli (Rig.), 46’st Kodor (Rig.)