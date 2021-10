UNDER 18, Falconi non basta: viola ko con Samp

Sconfitta interna per gli Under 18 della Fiorentina allenati da mister Papalato che hanno perso per 2-1 nella gara casalinga contro la Sampdoria. Partita aperta e giocata a viso aperto fin da subito da entrambe le formazioni: sono gli ospiti però a passare in vantaggio prima con Lenardi al 18' e poi raddoppiare con Spatari al 23'; Falconi accorcia le distanze allo scadere del primo tempo e poi forcing viola nella ripresa per cercare di acciuffare il pareggio con le incursioni di Sene e Aprili, senza ottenere il risultato sperato. Viola sempre a 6 punti in classifica.