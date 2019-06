UNDER 15, La Roma batte i viola per 2-1 ai quarti

La Fiorentina Under 15 esce sconfitta a testa alta dal doppio confronto con la Roma valevole per i quarti di finale di campionato. Dopo che all'andata era finita sull'1-1, la sfida di ritorno ha i visto i capitolini due volte in vantaggio grazie alla reti di Simone al 7' e Mirmich al 70' ed accorciati nel finale dalla rete di Sene al 73', per un 2-1 giallorosso conclusivo. Termina qui una grande stagione degli Under 15 viola guidati da mister Mazzantini, i quali hanno terimnato la regular season in seconda posizione in classifica (solo per differenza reti) dietro al Genoa a quota 55.