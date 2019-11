Sconfitta interna per gli Under 15 viola che oggi hanno perso per 3-2 contro il Parma: per i viola a segno Ievoli (rig.) e Mendoza. Sconfitta casalinga anche per l'Under 16 di Donadel: il Parma si è imposto per 3-1 con tripletta di Ribaudo mentre il gol viola è di Vigiani.