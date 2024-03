TERNANA, Torna tra i convocati Favasuli. Out Lucchesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Per la sfida di contro il Parma l'allenatore della Ternana Roberto Breda ha diramato la lista dei convocati. Tra i 25 calciatori che sfideranno la capolista della Serie B ci sono quattro dei cinque prestiti viola. Torna a disposizione il centrocampista classe 2004 Costantino Favasuli dopo essere stato ai box per tre partite a causa di un intervento all'appendice, mentre non sarà della partita Lorenzo Lucchesi per un affaticamento muscolare.

La Ternana arriva alla sfida in programma domani allo stadio Liberati alle ore 14:00 contro il Parma dopo la vittoria per 3-2 in casa del Palermo di martedì sera. In quell'occasione, tra i viola, partirono dal primo minuto Lorenzo Amatucci in mediana e Christian Dalle Mura in difesa. Per il centrale classe 2002 è stata la prima gara da titolare con la maglia rossoverde. Nella sfida del Barbera sono rimasti invece tutta la partita in panchina Filippo Distefano e Lorenzo Lucchesi. Queste le scelte ufficiali di Roberto Breda:

Portieri: Franchi, Iannarilli, Vitali

Difensori: Boloca, Capuano, Carboni, Casasola, Dalle Mura, Sgarbi, Sørensen, Zoia

Centrocampisti: Amatucci, De Boer, Faticanti, Favasuli, Łabojko, Luperini, Mărginean, Pyyhtiä

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Favilli, Pereiro, Raimondo, Żuberek

Indisponibili: Lucchesi, N’Guessan e Viviani (infortunati).