SUPERCOPPA PRIMAVERA, Biglietti in vendita da domani

In merito alla gara Sassuolo-Fiorentina, valida per la Supercoppa Primavera, in programma martedì 20 Agosto alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei tagliandi sarà attiva dalle ore 15 di mercoledì 14 Agosto online su ticket.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e presso i punti vendita abilitati VivaTicket (clicca qui per scoprire il punto vendita più vicino).

Saranno disponibili esclusivamente biglietti nel settore di Tribuna Ovest: prezzo intero a Euro 10 e ridotto Under 14 a Euro 5 (esclusi i diritti di prevendita).

Per gli abbonati 2024/25 al Sassuolo Calcio è previsto il biglietto omaggio da ritirare esclusivamente prima della partita presso le biglietterie dello stadio. Il giorno della gara i botteghini del Mapei Stadium apriranno alle ore 18.30 e sarà attivo uno sportello per sottoscrivere l’abbonamento 2024/25 al Sassuolo Calcio e la SassuoloCard.

Si comunica inoltre che, solo in occasione della suddetta partita, esclusivamente per i tifosi che si recheranno allo stadio sarà disponibile, fino ad esaurimento posti, il park B (Piazzale Luigi del Grosso – accesso da via Duo).

Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.