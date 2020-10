SPALLUTO, Felice dei 2 gol col Cagliari. Ora la Lazio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PEZZELLA: NIENTE OPERAZIONE PER ORA. FR7... Novità importanti in casa Fiorentina per le condizione fisiche di German Pezzella e Franck Ribery. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’argentino sta proseguendo il suo lavoro differenziato e la società gigliata valuterà il da farsi... Novità importanti in casa Fiorentina per le condizione fisiche di German Pezzella e Franck Ribery. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’argentino sta proseguendo il suo lavoro differenziato e la società gigliata valuterà il da farsi... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Fiorentina che riprende il suo cammino di avvicinamento alla partita con la Roma domenica, dopo la vittoria in Coppa Italia maturata ieri. Oggi gli uomini di Iachini si ritroveranno alle ore 11 al centro sportivo per il consueto allenamento. Fiorentina che riprende il suo cammino di avvicinamento alla partita con la Roma domenica, dopo la vittoria in Coppa Italia maturata ieri. Oggi gli uomini di Iachini si ritroveranno alle ore 11 al centro sportivo per il consueto allenamento. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi