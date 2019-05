SEMPLICI, Una delusione, i ragazzi piangevano

Un Leonardo Semplici visibilmente dispiaciuto commenta la sconfitta ai rigori subita dalla Roma: "Dispiace perché anche oggi abbiamo fatto bene ma avevamo davanti una squadra di grande livello. Nel primo tempo abbiamo avuto l'occasione per chiuderla ma non siamo stati freddi. Voglio ringraziare questi ragazzi perché hanno dato tutto conducendo un Viareggio di grande livello. Eravamo stanchi, dopo la gare contro la Lazio eravamo veramente stanchi. Sotto l'aspetto del gioco qualcosa è mancato ma è dovuto alla spossatezza. Sono comunque contento di questi ragazzi. Ci credevamo, ma abbiamo trovato una squadra veramente forte. Ora testa alla semifinale di TimCup contro la Juve. Dopo una batosta così non sarà semplice, è una delusione grossa. I ragazzi piangevano perchè uscire per un rigore brucia. Sono contento per questi ragazzi perché hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Svedkauskas non era stato mai impegnato, oggi si è fatto trovare pronto. Se ne parlerà molto in futuro, sta facendo molto bene"