RENDA (U17), Contento di essere a Firenze, Fiorini...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV IRRATI, BILANCIO PESSIMO CON I VIOLA E CON L'ATALANTA Sarà Massimilino Irrati, nato a Firenze e della sezione di Pistoia, a dirigere Atalanta-Fiorentina. Per i viola il bilancio con l'arbitro toscano non è dei migliori, infatti sotto la sua direzione sono arrivate solo 4 vittorie, 2 pareggi e... Sarà Massimilino Irrati, nato a Firenze e della sezione di Pistoia, a dirigere Atalanta-Fiorentina. Per i viola il bilancio con l'arbitro toscano non è dei migliori, infatti sotto la sua direzione sono arrivate solo 4 vittorie, 2 pareggi e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi